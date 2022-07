Kuidas end SMS-pettuste eest kaitsta?

Pettused levivad e-kirja, SMSi ja telefoni teel

«Pettuseid pannakse meie ümber toime kogu aeg, muutuvad vaid skeemid, mida petturid kasutavad, ning pettuste intensiivsus,» nendib Kätlin Kukk. Praegu on kõige enam levinud andmepüük, inimeste andmeid püütakse õngitseda nii e-kirja, SMSi kui ka telefoni teel. Levinud on venekeelsed telefonikõned, petturid presenteerivad end kui pangatöötajaid ning teatavad, et inimese pangakontoga on probleem, mille lahendamiseks on vaja jagada oma isiklikke andmeid: internetipanga kasutajatunnust ja kinnituskoode. Sageli palutakse ohvril oma seadmesse alla laadida erinevaid programme – populaarseim programm, mida petturid kasutavad, on AnyDesk. Läbi selle on võõrastel juurdepääs kogu seadme sisule ja petturid saavad seal teha, mida soovivad. Seetõttu tuleb igasuguste programmide allalaadimise suhtes olla väga ettevaatlik, hoiatab Kukk.