RONGIREISIJA EBAMUGAVUSED ⟩ Esmaspäevast veab Elron reisijad Pääskülast Keilasse bussidega: ühe peatuse kasutajad olgu eriti tähelepanelikud

Valingu peatuse kasutajad olgu tähelepanelikud

Ronnie Kongo sõnul on selline lahendus vajalik sõidugraafikus püsimiseks ja ümberistumiste tagamiseks: «Me mõistame, et see lahendus ei ole kõige mugavam, kuid kuna selles piirkonnas on samal ajal ka maantee ehitustööd, siis on suur oht busside hilinemiseks. See lööks segamini kogu läänesuuna rongide ja busside liikluse, kuna enamikel reisidel on vaja kaks korda ümber istuda ning rong ega buss ei saa enne väljuda, kui eelmine on kohale jõudnud ja kõik sõitjad ümber istunud. Mõlemas suunas Valingu rongipeatuse juures peatudes võib tekkida ka olukord, kus väikeses parklas oleks korraga kuni viis bussi ja need lihtsalt ei mahu sinna füüsiliselt ära.»