Lugeja kurdab: öine odava elektri jahtimine rikkus kodumasina

«Elektrijaamad vähendavad öösel koormust, sest öösel tavaliselt kõik magavad ja energia tarbimine on väiksem. Kuid nüüd, mil elekter on öösel palju odavam, kasutavad inimesed just öösel aktiivselt elektroonikat: lülitavad sisse pesumasinad, nõudepesumasinad ja isegi pliidid. Kuna pinge ei ole sellise tarbimise jaoks ette nähtud, suureneb pingepiikide tekkimise oht, mis võib kahjustada elektriseadmeid. Mul on oma praktikas olnud kliente, kellel on seesugused probleemid esinenud. Ma ei ütleks, et neid on palju, kuid seda juhtub aeg-ajalt ja viimasel ajal on selliste juhtumite arv kasvanud,» sõnas remondimees, kes ei soovi oma nime avaldada, sest saab rääkida ainult oma isiklikust arvamusest.