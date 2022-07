Mitmekesi ühel rattal sõita ei tohi: Bolt loob funktsiooni, mis piirab tõukeratturite kambasõite

Bolti tõukerataste Baltikumi suunajuhi Eimantas Balta sõnul on mitmekesi sõitmine ja valesti parkimine ühed peamised liiklusohutusega seotud probleemid.

Balta sõnul on Bolt esimene tõukerataste renditeenuse pakkuja, kes arendab funktsiooni, mis suudab tuvastada tõukerattaga mitmekesi sõitmist. «See on meie inseneride välja töötatud süsteem, mis registreerib kasutaja äkilisi kaalumuudatusi tõukerattaga sõites. Selline lahendus on uuenduslik kõigi tõukerattaoperaatorite seas, mistõttu oleme alustanud sellele ka patendi taotlemist,» sõnas ta.