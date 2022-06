Prisma: ostjad otsivad kuuma talumiseks kergendust endale ja lemmikutele

«Meeldiv on näha, et loomasõbrad ei jäta oma lemmikuid kuumaga hätta – meie hüpermarketitest on praeguste kuumade päevadega juba enamik koerte jahutusmatte ära ostetud, suuri suurusi on veel pakkuda. Samuti on valikus olemas koertele välibasseinid ning suures veekogus ujumise turvalisemaks muutmiseks päästevestid,» selgitab Prisma tööstuskauba sortimendi- ja hankedirektor Tõnis Tomingas.