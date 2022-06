Maxima hakkas toitu tarbija pakendisse müüma

«Oma pakendisse toidu ostmisel tasub veenduda, et konkreetne pakend oleks toiduga kokkupuuteks sobiv – pakend on sobiv sellisel juhul, kui sel on kas peekri ja kahvli märgis või siis kirjed «toidukarp», «toiduga kokkupuuteks», «kuivainete tops» või muu sarnane nimetus,» rõhutas Schapel. Sobivad nõud on plastikust, klaasist või metallist toidukarbid või -purgid. Pakend peab olema kaanega suletav.

Määrdunud karpi ei müüda

«Kuna oma pakendisse toidu müümisel on meile toiduohutus väga oluline ja jälgime ise teravalt, et ei tekiks ristsaastumist, siis tuleb ka klientidel silmas pidada, et pakend, millesse soovitakse meie lahtise toidu letist midagi osta, peab olema puhas. Kui pakend on määrdunud, katkine või lõhnab halvasti, siis on meie teenindajatel õigus keelduda toitu sellesse müümast,» märkis Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht.