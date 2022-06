Nipp, kuidas kütusekulu kuni 15 protsenti vähendada

Hiljuti 1000 soomlase seas läbi viidud küsitluse järgi usub 54 protsenti vastanutest, et sõidab kliimasõbralikult, samas kui iga neljas ei oska öelda, kas nende sõidustiil on kliimasõbralik.

Projekti raames viisid Neste ja Ajotunti.fi läbi autokooli õpilastega sõidueksamid, millest selgus, et kliimasõbralikumalt sõites on võimalik vähendada heitgaase ja kütusekulu olenevalt sõiduviisist lausa 6–15 protsenti. Säästliku sõidustiili omandamiseks võib kuluda vaid 15 minutit õpet.

«Projekti eesmärk on anda ka tõuge selleks, et kliimasõbralik sõit muutuks sõiduõpetuse oluliseks osaks nii Soomes kui ka välismaal. Kui kogu juhiõppes osalev vanuserühm saaks ühesuguseid juhiseid, siis oleks mõju sõidukultuurile märkimisväärne,» lisas Hyötyläinen.

Küsitluse järgi peavad end kõige kliimasõbralikumaks autojuhiks soomlased vanuses 25–34 ja 55–64 eluaastat. Kliimasõbraliku sõidu peamine põhjus (67 protsenti) on soov säästa kütust. Tervelt 72 protsenti 18–24-aastastest ütles, et soov vähendada heitgaase ja kaitsta loodust oli nende kliimasõbraliku sõidu peamine motivaator.

«Vanuserühmade vahel on oluline erinevus selles, kui hästi nad tunnevad kliimasõbraliku sõidu põhimõtteid ja kui paljud pingutavad teadlikult oma sõidu kliimasõbralikumaks muutmise nimel. Peame tõstma teadlikkust sõidustiili mõjust heitmetele ning suurendama sellega seotud praktilist juhendamist. Üks konkreetne viis on võtta juhihariduses kasutusele kliimasõbralikuma sõidu moodul, mida me praegu katsetame. Usume, et mõju noortele juhtidele on pikas perspektiivis märkimisväärne,» ütles uuringutulemuste kokkuvõtteks Mika Hyötyläinen.