Töötamine kuumalaine ajal: mida teha, et töökohal palavus ei tapaks?

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula tõdeb, et õigusaktides ei ole kirjas konkreetset temperatuuri, mis oleks nõutud tööruumides. Küll aga on töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud teatavad nõudmised tööruumile. Töökoha sisekliima, sh õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus, peab sobima tööülesannete täitmiseks ning töökohad peavad olema varustatud värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada, kui palju inimesi selles ruumis töötab, milline on nende vaimne ja füüsiline koormus, kui suur on tööruum, milliste töövahenditega tööd tehakse ning milline on tehnoloogiline protsess.