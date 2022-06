Lufthansa tühistab 3100 lendu Euroopa reisikaose tõttu

«Kahjuks pole lühiajaline paranemine nüüd sel suvel eriti realistlik,» ütles Lufthansa juhatuse liige Detlef Kayser Die Weltile, lisades, et probleem on globaalne ning ainus väljapääs on lendude arvu vähendamine.

Lufthansa on teatanud, et kavatseb sel suvel oma Frankfurdi ja Müncheni sõlmpunktis loobuda umbes 3000 lennust ehk umbes 15 protsendist oma suutlikkusest.

Saksa lennufirma püüab tagada, et puhkusereisid oleksid võimalikult vähe mõjutatud, otsustades selle asemel tühistada lühi- ja keskmaanteelende, millel on palju alternatiivseid reisimisvõimalusi, ütles Kayser Die Weltile.

Tööjõupuudus ja streigid häirivad piirkonna reise

Reisinõudlus on Euroopas pärast viiruse leviku piiramise tühistamist järsult kasvanud, põhjustades lennufirmadele raskusi ning põhjustades reisijatele tundidepikkuseid järjekordi ja tühistamisi. Uus Covid-19 haiguspuhang, mis on küll vähem surmav kui eelmised lained, põhjustab üha enam töölt puudumisi, see omakorda süvendab ägedat tööjõupuudust.

Probleemiks on ka üha uued töövaidlused, kuna töötajad soovivad palgatõusu, mis suudaks inflatsiooniga sammu pidada, ning streigid ohustavad või on juba alanud mitmes lennufirmas, sealhulgas Ryanairis ja British Airwaysis.