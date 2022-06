Autokütus kallineb: kümme lihtsat nippi, kuidas kütusekulu vähendada

Kütusetõhususe seisukohalt on kõige olulisemad süüteküünlad ja erinevad filtrid, eelkõige mootori õhufilter. Ummistunud või vananenud filtri kasutamine tõstab autode kütusekulu.

Eemalda oautolt esemed, mis selle õhutakistust suurendavad. Iga jalgrattahoidja, olgu see siis katusel või veokonksu küljes ning iga katuseboks tähendab auto kütusekulu suurenemist. Kasuta neid lisatarvikuid vaid siis, kui te neid päriselt vajad.

Kasuta konditsioneeri vaid siis, kui see on ilmtingimata vajalik. Konditsioneeri kompressor on võimas seade, mis võib suurendada kütusekulu kuni 30%.