Prisma avab jaanipäeva eel kõik kauplused 24 tunniks. Töötajaid motiveerib topeltpalk

«Kõige aktiivsemad päevad jaaniostudeks on 22. ja 23. juuni, kui kauplustesse tuleb tavapärasest rohkem rahvast. Kogu ööpäeva jooksul avatud kauplustesse saab jaaniettevalmistusi tegema tulla kasvõi varahommikul või hilistel õhtutundidel ning vältida nii tihedamat sagimist. Klientide varasem tagasiside sellele valikuvõimalusele on olnud väga positiivne,» põhjendas Prisma Peremarketi toidukauba hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Prisma teatel otsivad kliendid jaaniajal kauplustest enim grillimiseks sobivaid lihatooteid ja jooke, kuid nende kõrval on kindlalt koha sisse võtnud ka puu- ja juurviljad. «Hitt-toodete hulgas on arbuus ja eestimaised liha- ja grilltooted. Grillimiseks on hakatud tihti tegema valikuid kergemate toodete poolelt, ostes näiteks kanalihatooteid või kala,» märkis Niitaru.

Jookide osas tõi Niitaru välja alkoholivabade jookide müügi kasvu. «Alkoholivabade jookide tarbimine kasvab iga aastaga ning juurde on tulnud palju uusi valikuid ja maitseid. Sellel aastal näeme, et populaarsust koguvad alkoholivabad kokteilid ning nende segamiseks mõeldud joogipõhjad. Karastusjookidest on jätkuvalt populaarne suvejook kali,» sõnas Niitaru.

Töötajaid motiveerib topelttasu Prisma personalidirektor Jarkko Hyvönen selgitas Postimehele, et töögraafikuid koostades arvestab ettevõte töötajate soove ning öösel töötamine ei ole kohustuslik. «Kuna meie töötajaskond on erineva tausta ja elustiiliga, siis on ka inimeste soovid tööaja osas väga erinevad. Pühadeperioodil pigem isegi soovitakse rohkem tööl olla, kuna riigipühadel on seadusest tulenevalt topelt-töötasud ning lisaks maksab Prisma öötöö puhul alati 25% lisatasu,» lausus Hyvönen.