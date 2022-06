Prisma avab jaanipäeva eel kõik kauplused 24 tunniks

«Kõige aktiivsemad päevad jaaniostudeks on 22. ja 23. juuni, kui kauplustesse tuleb tavapärasest rohkem rahvast. Kogu ööpäeva jooksul avatud kauplustesse saab jaaniettevalmistusi tegema tulla kasvõi varahommikul või hilistel õhtutundidel ning vältida nii tihedamat sagimist. Klientide varasem tagasiside sellele valikuvõimalusele on olnud väga positiivne,» põhjendas Prisma Peremarketi toidukauba hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Prisma teatel otsivad kliendid jaaniajal kauplustest enim grillimiseks sobivaid lihatooteid ja jooke, kuid nende kõrval on kindlalt koha sisse võtnud ka puu- ja juurviljad. «Hitt-toodete hulgas on arbuus ja eestimaised liha- ja grilltooted. Grillimiseks on hakatud tihti tegema valikuid kergemate toodete poolelt, ostes näiteks kanalihatooteid või kala,» märkis Niitaru.