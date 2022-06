KARM TÕDE ⟩ Lennule jõudmine on reisija enda vastutus

«Adrenaliin on laes juba enne puhkusereisi algust, pole kindel, et lennukile jõuame,» tõdes eelmisel pühapäeval Bulgaariasse puhkusele sõita lootnud reisija Tallinna lennujaamas. «Pole kindel, et sellele lennule saan, kuigi olin kohal peaaegu kaks tundi enne lennu väljumist,» tõdes Ryanairiga Londonisse reisida soovinud lugeja. «Praegu on küll ainuke lootus, et Ryanair jääb ehk hiljaks,» lisas ta. Need on kirjeldused Tallinna lennujaama julgestuskontrolli järjekorrast eelmisel pühapäeval. Postimees kirjutas pühapäeval toimunust pikemalt siin.