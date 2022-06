Kinnisvarabüroo: üürikorterite defitsiit tekitab Tartus järjekordi

«Kui varem küsiti maaklerite käest, kas ehk midagi uut ja huvitavat on müüki tulemas, siis nüüd on sellele lisaks hakatud uurima, mida ja millal on saabumas üüriturule,» tõdes maakler Anna Vikman-Vähi kinnivarabüroo teates.

Üürikorterite puhul on puudu eelkõige kolmetoalistest korteritest, mille seisukord on keskmine või hea. Ühetoalisi kortereid leiab rohkem, kuid nende vastu on sarnaselt suurematele korteritele suur huvi. Üüriturul on Vikman-Vähi sõnul saada enamasti luksulikke või kallimas hinnaklassis kortereid, mille osas on nõudlus tavapärane.