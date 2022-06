Kalevi tooted saavad uue pakendi: viimaste aastakümnete suurim muutus

Kui esimesed oranživärvilises paberpakendis Kalevi šokolaaditahvlid jõudsid juba eelmisel nädalal poelettidele, siis täies mahus vahetuvad pakendid 2023. aasta lõpuks.

«Kalev on aastaid olnud eestlaste armastatuim bränd, kuid tihenevas konkurentsis tuleb kõnetada ka uut põlvkonda. Uus pakendikontseptsioon väljendab paremini nii Kalevi kui ka maiustuste tarbijate tänaseid väärtusi, milles seatakse esikohale jätkusuutlik tootmine ja tarbimine, tervislikumad tooted ning uued põnevad maitsekombinatsioonid,» ütles Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja.

«Pakendite kestlikkus ja funktsionaalsus on meile toidutootjana äärmiselt oluline. Seetõttu on näiteks 200g šokolaaditahvlid nüüd kile asemel paberis ja 100g šokolaadide kilepakend 20% võrra õhem. Mitmeid põnevaid uudiseid on oodata ka kotikommide ja kommikarpide pakendamisel. Samuti on toodet ja pakendit puudutav info esitatud ühtse märgisüsteemi alusel, tänu millele on tarbijal lihtsam teha poes jätkusuutlikumaid ostuotsuseid ja kodus pakendeid paremini sorteerida,» lisas ta.

Viimaste aastakümnete suurim muutus

Kuigi Kalevi pakendid on aja jooksul vahetunud mitmeid kordi, on käesolev muudatus viimaste aastakümnete suurim ja lisaks kestlikuma pakendi kasutuselevõtule on muudatuse eesmärk siduda Kalevi seni üsna eriilmeline valik poelettidel ühtseks tugevaks tervikuks.

Oja sõnul eelnes uuendusele põhjalik eeltöö, kus viidi muuhulgas läbi brändiaudit, koguti turuandmeid, korraldati tarbijauuringuid, fookusgruppe ja poevaatlusi. «Kalev on ja jääb lahutamatuks osaks Eesti elust ja Eesti inimeste magusatest hetkedest. Sestap usume, et kestlikumas pakendis ja veidi särtsakama, aga modernsema ilmega Kalevi maiustusi leiab ka edaspidi eestlaste köögikapist, kommikausist ja seljakotist, sest kes meist ei tahaks vahel tükikest head,» lisas Oja.