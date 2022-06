Kurjamid õngitsevad kergeusklikke SEB nimel SMSi- ähvardustega

Teine lugeja sai samuti SEB nimel sõnumid, kuid teatega, et tema saldo on negatiivne.

Ka antud juhul on tegemist pettusega, kuid mitte uuega, tegu on andmepüügiga SMSi teel. Kukk selgitas, et SMSide sisu on ajas pidevalt muutuv, peamiselt hoiatatakse SMSi saajat konto blokeerimise eest.