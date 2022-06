POSTIMEHE OSTUKORV ⟩ Uus hinnaliider soodsaima toidukauba pakkujate seas

Seekordse ostukorvi metoodika on mõnevõrra muutunud, mistõttu me ei võrdle hindu eelmiste kuudega. Kui varem lähtuti osade kaupade puhul ühiku hinnast, arvestamata seejuures kilo hinda, siis nüüd lähtutakse kaupade kilo hinnast. Kiire hinnatõusu tingimustes kipuvad tootjaid pakendites olevaid koguseid vähendama ja nii on õigem võrrelda kilo, mitte paki hinda. Algselt universaalsest 500-grammisest makaronipakist hinnavaatluste ajaloo jooksul saanud 400-grammised, võipaki kaal jääb sageli samuti alla 200 grammi.