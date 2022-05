Hea teeninduse kuul kiideti enim R-Kioski teenindajaid

«See on suurepärane tulemus ning usun, et see süstib teenindajatesse ja nende juhtidesse tublisti tahtmist ja indu teenindustööd järjest paremini teha,» ütles Kõiv.

R-Kioskeid haldava Reitan Convenience Estonia personalijuht Piret Aess sõnas, et ettevõte on oma töötajate üle uhke. «Meil on hea meel, et kliendid R-Kioski teenindust kõrgelt hindavad. See on sügav kummardus meie võõrustajate ees, kes teevad tööd südame ja hingega. Usun, et hea teeninduse salaretsept peitub väikestes detailides, nagu inimlikkus, tähelepanelikkus, soe naeratus või positiivne ellusuhtumine.»