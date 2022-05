Pank selgitab: annuiteetgraafikuga laenu eripära on võrdsed kuumaksed

«Nende graafikute nimed võivad tõesti vahel segadust tekitada, kuna võrdsete põhiosa maksetega graafiku puhul tegelikult igakuised maksed muutuvad, aga annuiteetgraafiku puhul mitte,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen pressiteates, lisades, et mõiste «annuiteet» tähendabki püsiva suurusega makset.

Kõik kodulaenu tagasimaksed koosnevad alati kahest osast: intressist ja laenu enda tagasimaksest. Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse stabiilse euribori puhul iga kuu alati sama, kuid laenu alguses on kuumakse intressi osa suurem ja iga kuuga see järjest väheneb.

Võrdsete põhiosade maksetega graafiku puhul maksab laenuvõtja alguses rohkem, kuid iga kuuga pangale makstav summa väheneb, kuna intress on laenujäägilt väiksem, selgitas ta. Selle graafiku puhul jagatakse laenu põhiosa summa võrdselt kõikide maksete vahel laiali ning sellele lisatakse siis laenujäägi intress otsa. Kuna aga igal järgmisel kuul on laenujääk natuke väiksem, siis on ka intress väiksem.

Kokkuvõttes tähendab võrdsetes põhisosades graafik seda, et laenu lõpuks maksab klient pangale vähem intresse kui annuiteetgraafiku puhul. Põhjuseks on see, et iga kuu makstakse rohkem tagasi laenu põhiosa. Mida väiksem on laenu põhiosa, seda väiksemad on ka intressid.