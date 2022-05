Eesti inimesed tahaksid mugavamat tolmuimejat

Samsungi tellitud ja ettevõtte Starcom läbiviidud tolmuimeja kasutajate uuringust selgub, et kuigi varstolmuimejaid peetakse suure ülekaaluga (81 protsenti) kõige mugavamaks tolmuimejaks mida kasutada, on reaalsuses Eesti kodudes põhiliseks puhastusmasinaks siiski traditsiooniline tolmukotiga juhtmega tolmuimeja (81 protsenti).

«Põhiline järeldus, mida sellisest tulemusest teha saab on minu hinnangul see, et tolmuimejate turul oleme me jõudnud teatavasse üleminekuetappi,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Juhtmevabad varstolmuimejad ontema sõnul juba pikka aega olnud väga lihtne ja mugav viis kodu koristamiseks, kuid nende võimsus on jäänud tavalistele tolmuimejatele alla. Tänapäevased tehnoloogiad on aga varstolmuimejad märksa võimsamaks teinud ja inimesed kaaluvad nende ostu aina rohkem.

Seda kinnitab Pennari sõnul hästi fakt, et uuringu kohaselt on üle pooltel (52 protsenti eestlastest kodus veel teine, mis ongi tihtipeale just varstolmuimeja. See on soetatud lisaks olemasolevale masinale, et kiiremaid koristustöid mugavalt ja efektiivselt ära teha.