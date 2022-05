Kindlustusmaksed suurenevad lähiajal kordades

Kindlustusfirmade hinnangul kasvasid reisikindlustuse kahjude väljamaksed COVID-19 pandeemia tõttu viimastel aastatel ligi neli korda. Selles olukorras pole kindlustusseltsidel võimalik enam senise hinnakirja juures teenust pakkuda. Ennustatakse, et juba sel suvel või hiljemalt sügisel tõusevad reisikindlustuste hinnad kaks kuni kolm korda.

«Seega on praegu viimane aeg oma tulevane reis soodsamalt ette kindlustada. Selleks tasub otsida turult sobiv aastane reisikindlustus, mis tuleb kokkuvõttes odavam kui kindlustada mitut üksikut reisi eraldi, eriti kui hinnad vahepeal tõusevad,» ütles Piibor.

COVID-19 mängib rolli ka kodukindlustuse kallinemises, sest pandeemia tõttu veetsid inimesed rohkem aega kodus ja seal juhtunud äparduste arv tõi kaasa hulgaliselt kindlustusjuhtumeid. Kaskokindlustuse hinnad viis pandeemia esmalt langusesse, sest inimesed olid sunnitud istuma kodus ning autodega uhtus õnnetusi harvem. Nüüd, mil inimesed naudivad jälle suurt liikumisvabadust, on taas tõusnud ka kaskojuhtumite arv, mille tagajärjel kallineb ka kaskokindlustus. Nii kasko- kui kodukindlustuse kallinemist soodustab ka ehitusmaterjalide, autovaruosade ning ehituse ja remondi töötundide meeletu hinnaralli.

«Seda kõike arvesse võttes on erinevate kindlustuslepingute kallinemine lähiajal möödapääsmatu,» nentis Piibor. «Oma leping kindlustusandjaga tasub just praegu võimalikult pikaks perioodiks ette ära fikseerima, sest ainult nii saab kaitsta end hinnatõusu eest. Selleks tuleb võtta ühendust oma kindlustusmaakleriga, millele lisaks tasub küsida võrdlev pakkumine ka konkurentidelt. Näiteks kodukindlustuslepingu saab sõlmida kolmeks aastaks ja reisikindlustuse aastaks.»

Lisaks levinumatele kindlustusliikidele tasub kaaluda liisingukindlustust. See on mõeldud olukordadeks, kui inimene kaotab ootamatult töö või töövõime ega ole seetõttu suuteline tasuma autoliisingut. Kindlustus tasub kliendi eest autoliisingu makseid kuni pool aastat. Näiteks, kui igakuine liisingumakse on 200 eurot, siis kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustus kuue kuu jooksul kuni 1200 eurot ja selle võrra väheneb ka kliendi liisitava sõiduki jääkväärtus.