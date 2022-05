Reval mööbli klientide kannatus on katkemas

Viimase poole aasta jooksul on ettevõtte kohta tehtud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tarbijavaidluste komisjoni 10 avaldust ning kõikidel puhkudel on olnud järelduseks, et ettevõte on klienti alt vedanud ning peaks raha tagastama. Mida ei ole aga juhtunud, on raha tagastamine.

Kuna mööbel on päris kallis, on inimesed ilma jäänud kopsakatest summadest. Näiteks ootab üks klient 1174,57 eurot maksvat mööblit juba eelmise aasta augustist. Ettevõte lubas mitu kuud, et mööbel ikkagi tuleb. Pool aastat pärast raha saamist tõdes Agir OÜ, et tähtaeg, millal mööbel tuleb, on endiselt lahtine. Ettevõte oli nördinud kliendile nõus ka raha tagasi maksma, kuid pole seda tänini teinud.

Teisele kliendile lubas ettevõtte eelmise aasta novembri lõpus 2 nädala jooksul tagastada 653,63 eurot saamata jäänud kauba eest. Raha pole aga laekunud. Kolmas tarbijavaidluste komisjoni pöördunud klient ootab juba eelmise aasta juunist tulutult lauakomplekti, mis maksis 264,02 eurot.

«Ma olen juba kirjutanud ja helistanud ja koguaeg ainult mingid lubadused. Tarbijakaitse soovitab kohtusse pöörduda,» jagab oma kogemusi Facebookis Signe Paju, kes ootab neli kuud diivanit. Ettevõte küll vabandab pidevalt, aga sellest ei muutu midagi ning hoiatavad kommentaarid nende reklaamide alt kustutatakse.

«Mina ootan hetkel teist kuud enda kappi, öeldi kuu aega tagasi et transpordi firma olevat pankrotti läinud ja teevad uue firmaga uue lepingu ja võtavad siis minuga uuesti ühendust. Pole midagi rohkem kuulda olnud,» rääkis oma kogemusest teine klient.

Ettevõtte juhi Ilmar Smirnovi sõnul on asi nende tarnijates, kes kõik riburadapidi pankroti on läinud ning nemad pole omalt poolt midagi valesti teinud.