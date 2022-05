Euroopa suurim autoliit valis välja halvimad ja parimad turvatoolid

Kehvema kvaliteediga turvatoolid ja hällid vastavad paraku küll miinimumnõuetele, kuid need pakuvad kriitilises olukorras vähe kaitset, vahendab ADAC. Näiteks istmekõrgendused, millel ei ole seljatuge, ei paku piisavalt kaitset külgkokkupõrke korral ning selle pärast ADAC ei testi neid üldse.

Sakslaste hinnangul on kõige parem Cybex Anoris T i-Size turvatool, mis on küll päris krõbeda hinnaga ning maksab 749 eurot. Tool kaalub 11 kilo ning on mõeldud lastele pikkusega 76 kuni 115 sentimeetrit.

Paraku leidus ka laste turvatoole, mis said väga halva hinnangu. Ühtekokku testis ADAC 30 turvatooli ning tabelis on ära toodud need, mida ka Eestis osta saab. Toolide puhul vaadati nii nende turvalisust õnnetuse korral, kui ka seda, kas neist eraldub kahjulikke aineid. Kaks kolmandikku testitud turvatoolidest olid kas head või koguni väga head ning ületasid seadusega paika pandud miinimumnorme.

Kolm testitud turvatooli eritasid aga ADAC hinnangul kahjulikke aineid ning said seega kehva hinnangu. Proovid võeti kõigilt istme osadelt, millega laps kokku puutub. Lionelo Antoon RWF ja Walser Kids Experts Noemi turvatoolidelt leiti tulekindlat materjali, mis võib paraku põhjustada vähki.

Urban Kanga Uptown Model TV107 turvatoolil leiti samuti tervisele ohtlikke tulekindlaid aineid, lisaks ei läbinud see turvatool külgkokkupõrke testi. Kinderkraft Comfort Up turvatoolil on vanemate laste sõidutamiseks võimalik seljatoe osa eemaldada. Siis ei paku iste aga külgkokkupõrke korral piisavalt kaitset.

Mida peaks turvatooli ostes silmas pidama

Enne turvatooli ostmist tuleks kindlaks teha, kas just seda tooli on võimalik teie autosse paigutada. Isofix kinnitusega turvatool on tugevalt autoistmel kinni. Selle kasutamiseks peab aga autos olema kas tugijalg või ülemine ankur ning kõikidesse autodesse ei saa isofix kinnitusega turvatooli paigutada, kirjutab Transpordiameti hallatav lehekülg liikluskasvatus.ee.

Seepärast tasub igal juhul enne turvatooli ostmist seda ka autos proovida. Eriti beebide turvahällide puhul tasub katsetada, kas turvavöö on piisavalt pikk, et see ulatuks turvahälli korralikult kinnitama.

Turvaseadmeid kasutamata on laps sõidukis piisava kaitseta. Sama kehtib ka lapse kohta, keda sõidutatakse suuremale lapsele mõeldud turvatoolis või kinnitatakse ainult turvavööga. Transpordiameti hinnangul on Eestis nendel juhtudel, kui lapsed on autos olles viga saanud, laps olnud turvatooli valesit või ebapiisavalt kinnitatud.

Tooli või hälli rihmad peavad olema kinnitatud vastu lapse keha nii, et sinna vahele jääb sõrme jagu ruumi. Muidu võib laps toolist sõidu ajal välja pugeda või õnnetuse korral välja libiseda. Väga paksud talveriided on turvalisuse huvides mõistlik sõidu ajaks seljast võtta.