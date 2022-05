Ülevaade turult: kus müüakse 99-sendiseid maasikaid? Kui kallis on porgand?

Maasikad on turul kindlasti odavamad kui poes. Tiir Tallinna turgudel kinnitas, et ilmselt on need ka magusamad, sest nii mõnigi müüja lubas huvilistel ka marju maitsta.

Prismas maksab maasikakilo 5,85 eurot ja Rimis 7,74 eurot. Ka Tallinna kõige kallimal, ehk Nõmme turul, on maasikad palju parema hinnaga. Seal on odavam maasikakilo 4,5 eurot. Samas võib sealt maasikaid saada ka 3,90 euro eest.

Võiks arvata, et Balti jaama turul käib nii peen seltskond, kes raha ei loe, aga võta näpus. Igal juhul on maasikad neil odavamad ja marjakilo saab kätte juba 2,90 eurot eest. Mustamäe turul oli maasikaid igas hinnas, aga kõige odavamad neist maksid 1,50 eurot. Need olid veidi valgevõitu ja pärit karbi põhjast ning müüa sõnul ei saa pead anda, et need kunagi punaseks värvuvad. Sestap tuli need hea hinnaga maha müüa.

Ka keskturul oli maasikad igasuguse hinnaga, täiesti viisakad ja magusad marjad maksid 2 eurot ja 80 senti kilo. Maasikad, mis ei olnud enam esimeses nooruses, sai aga koju viia koguni 99 sendi eest. Moosi tegemiseks kõlbab küll.

Vaarikad on kallid

Vaarikad on alati olnud hirmkallid osta ning nii ka sel kevadel. Hispaaniast pärit vaarikad maksavad Balti jaama turul 16 eurot ja 50 senti kilo, veidi soodsamal juhul ka 14 eurot ja 90 senti kilo. Keskturult sai vaarikakilo ka 9,90 euro eest. Mustamäel tuli vaarikakilo eest välja käia aga koguni 18 eurot.

Ka mustikad on turul päris krõbeda hinnaga, aga samas on need ikkagi soodsamad kui poes. Kui Prismas peab kultuurmustika kilo eest välja käima 15 eurot, siis Mustamäe turul pääseb 10 euroga. Balti jaama turule sõites langeb mustikakilo hind 8 euro ja 90 sendini. Kui minna keskturule, võib mustikaid osta koguni hinna 6 eurot ja 40 senti kilo.

Värskeid põldmarju poest naljalt ei leia, turult aga küll. Balti jaama turul maksavad need näiteks 19 eurot ja 9 senti kilo. Miinimumpalga eest peaks rohkem kui 5 tundi tööd tegema, et endale kilo Hispaaniast pärit põldmarju osta.

Põldmarjad. Foto: Erakogu

Porgand ja kartul võta poest

Mõni kaup on muidugi poes odavam. Näiteks maksis värske Lätist pärit hernes Nõmme turul 19 eurot kilo. Müüjal oli pakkuda ka 6-euroseid Itaaliast tulnud herneid, aga need olid tema sõnul oluliselt puisema maitsega kui magusad Läti herned. Kuna tal kaardiga maksmise võimalust ei olnud, ei ole teada, kas see väide ka tõele vastab.

Porgandite osas kuulub võit kindlalt kauplustele. Kui Prismast saab porgandikilo uhkeks omanikuks 38 sendi eest, siis isegi keskturul maksab värske Kreekast tulnud porgand 3 eurot ja 50 senti. Olgu see juurikas nii värske kui tahes, kümnekordne hinnavahe ütleb, et porgandit tuleb osta poest.

Porgandi hind turul. Foto: Erakogu