Bensiin kallineb: kuidas kütusearveid vähendada?

Kütusekulu kasvab oluliselt agressiivse sõidustiili harrastajatel, kes kiirendavad ja pidurdavad tugevalt. Teadusuuringud on näidanud, et agressiivne sõidustiil võib vähendada kütusesäästlikkust kuni 40%.

Probleemi on lihtne lahendada, kui väldid edaspidi tugevat kiirendust ja kasutad kiiruse vähendamiseks käike. Agressiivsed sõiduharjumused lühendava harva sõiduaega rohkem kui paar minutit, mis ei ole täiendavat kütusekulu väärt. Sujuvam sõit säästab ka auto mootorit, rehve ja vedrustust.

Kaasaegsete autode kliimaseadmed lasevad sageli konditsioneeril töötada ka siis, kui see pole tegelikult vajalik. Konditsioneeri kompressor on võimas seade, mis võib suurendada kütusekulu kuni 30%.

Konditsioneer on väga mugav kuumal suvel või vihmasel sügispäeval, sest see mitte ainult ei jahuta, vaid ka kuivatab õhku. Kui soovid kulutada vähem kütust, kasuta oma konditsioneeri säästlikult.

Seetõttu tasub rehvirõhku regulaarselt (vähemalt kord kuus) kontrollida. Vastavad uuringud on näidanud, et rehvirõhu langus 1% võrra vähendab kütusesäästu 0,3%. Meie autoeksperdid hoiatavad siiski, et rehve ei tasu ka liiga täis pumbata, sest kõrgem rõhk võib põhjustada nende ebaühtlast ja enneaegset kulumist.