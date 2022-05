Soomes said kuldsed «NATO pastakad» otsa

Soome välisminister Pekka Haavisto laenas Iltasanomat ajakirjanikult HAY kuldset pastakat, et anda ajalooline allkiri NATOga liitumise dokumendile. Nii mõnigi inimene Soomes tundis, et tahaks endale ka just täpselt samasugust pastakat, vahendab Helsingin Sanomat.