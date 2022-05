Maailmas lööb laineid soomlaste NATO õlu

Õllepurgil on näha rüütlit ja tema turvisel NATO logo. Pruulikoja juhi Petteri Vänttineni sõnul on tellimusi tulnud kõikjalt Soomest, kuid esimesed saadetised viiakse president Sauli Niinistöle ja peaminister Sanna Marinile, vahendab Taloussanomat .

Ettevõte teatas Twitteris, et Savonlinna on elanud pikalt ida ja lääne piiril ja linn on korduvalt seepärast olnud sõjatandriks. «Loodame, et seda enam kunagi ei juhtu,» seisis säutsus.