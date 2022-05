Paari aasta pärast peame kõikjal internetiavarustes oma vanust tõestama

Enamik lapsi kasutab regulaarselt nutitelefoni ning telefonid võetakse kasutusele üha varasemas eas. Ohud, mida lapsed võivad internetis kohata, on näiteks küberkiusamine või mitte eakohane sisu, seisab komisjoni strateegia seletuskirjas. Eesti lapsed on teistega võrreldes veel eriti usinad nutiseadmete kasutajad, selgub 2020. aastal läbi viidud üleeuroopalisest küsitlusest .

«Uus strateegia tagab, et lastel on küberuumis samad õigused mis päris maailmas. Kõiki lapsi peab ka internetis kaitsma, neid julgustama ja neist lugu pidama,» kommenteeris tegevuskava Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia volinik Dubravka Šuica.

Mõned reeglid on ka varem paika pandud. Näiteks ei tohiks internetiplatvormid sihtida reklaame just lastele. Selleks, et digitaalne maailm oleks lastele turvaline, on plaanis rakendada kogu Euroopa Liidus 2024. aastaks ühtset standardit vanuse tõestamiseks.