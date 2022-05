Katkisi saapaid saab nüüd mitu korda poodi tagasi viia

Kui tarbija on ostutehingu teinud kauplejaga, mitte teise eraisikuga, on tarbijal puudusega toote korral õigus esitada pretensioon kahe aasta jooksul. Vastavalt seadusele on tarbijal eelkõige õigus nõuda asja parandamist või asendamist, teatud juhtudel ka raha tagastamist või müügihinna alandamist.