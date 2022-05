Rootsi Põllumajandusülikooli andmed näitavad, et suuri heeringapari jääb meres vähemaks ning kalad on parvedes ka keskmiselt kribalamad kui varem. Täpsemalt uuriti heeringate seisu Botnia lahes.

Põllumajandusülikooli teadur David Gilljam märkis, et suured isendid on kalade paljunemisel olulised ja nende arvukuse langus on pikas vaates ohtlik.