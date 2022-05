Fazer peab maagaasi lõppes ahjud kiirelt ümber ehitama

Venemaa võib vastusena Soome NATO liikmelisuse taotlemisele katkestada gaasitarned põhjanaabrite juurde. Suur osa toidutööstusest kasutab aga maagaasi ning need ettevõtted on nüüd keeruliste valikute eest.

Kuna uute ahjude ostmine on kallis, on soodsam olemasolevad ahjud ümber ehitada. Esimese hooga on kavas käiku lasta fossiilsed kütused. Kliimasoojenemise taustal on selline otsus ka tootjate hinnangul samm vales suunas, kuid ajad on keerulised ja midagi pole parata.