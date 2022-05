Ekspert: 5 pisiremonti, mis raha ja närvide säästmiseks kodus ise ära teha

VOCO remondikoolitaja ja kutseõpetaja Tiina Friedrichsoni sõnul on viimaste aastate ehitusbuum toonud remonditurule õppinud meistrite kõrvale igasuguse taustaga teenusepakkujaid, kes teinekord teevad rohkem kahju kui kasu. «Oma koju remondimehe lubamisel kehtib kuldreegel: ainult siis, kui usaldusväärne tuttav teda soovitab,» ütles Friedrichson.

Eksperdi kinnitusel tasub mitmeid lihtsamaid remonditöid igaühel ise teha, säästes nii raha kui aega.

Friedrichson tõi välja viis sagedasemat pisiremonti, mille äraõppimine ja ise tegemine on jõukohane igaühele.

Tapeedi kinnitamine

Ikka tuleb ette, et hiljuti seina pandud tapeet tuleb mõnes kohas lahti. Tänapäeval kutsuvad paljud isegi selle jaoks remondimehe, kuigi tapeedi kinniliimimisega saab hakkama igaüks. Selleks on vaja ainult vastavat liimi, puhast niisket lappi ja väikest tapeedi silumiseks mõeldud plastiklabidat.

Lahti läinud tapeeti tuleb pintsliga serva alt veega niisutada, liim kanda ühtlaselt tapeedi alla jäävale seinale, vajutada tapeet käega seinale ja siluda siis labidakesega üle. Kui liimi immitseb tapeedi alt välja, tuleb see kohe lihtsalt niiske lapiga ära pühkida ja ongi lahti tulnud tapeedi probleem lahendatud.

Räsitud nurgad

Mööbli liigutamine, tolmuimeja lohistamine, lapsed või lemmikloomad – kipsist seinanurgad saavad aja jooksul täkkeid ja nii-öelda sõidetakse maha. Nende ise kordategemine on aga lihtsam, kui võiks arvata. Vaja on ehituspoes kasvõi väikeses mugavas 200-milliliitrises pakendis müüdavat valmispahtlit.

See on tuubist pigistatav pasta, millega saab täkked täita ja mis lihtsalt õhu käes seinaga kokku kuivab. Samuti on vaja kahte pahtlilabidat (keskmise suurusega ja väikest), veidi liivapaberit (karedusega 150) ning lõpuks värvi, millega korda tehtud koht katta.

Töö on lihtne: tuleb pigistada natuke pahtlit keskmise suurusega pahtlilabidale ja suruda labidas vastu täketega nurka nii, et pahtel täkked täidaks. Siis lükata pahtlilabidas väiksema labida abil pahtlist puhtaks ja tõmmata täidetud täkete koht puhta labidaga üle, eemaldades sellega täkkest üle jäänud pahtli. Kui pahtel on ära kuivanud, saab paranduskoha liivapaberiga siledaks lihvida. Lõpuks tuleks parandatud koht esmalt krunt- ja siis viimistlusvärviga üle värvida.

Mõrad laes, augud seintes

Enamikus kodudes tekivad seinu või lagesid katvasse kipsi aja jooksul siin-seal mõrad. Samuti jäävad aja jooksul seina kruviaugud jms. Need riivavad silma, kuid ka neid on tegelikult lihtne parandada.

Mõrale tuleb lihtsalt peale liimida ehituspoest saadav remonditeip, suruda see korralikult üleni seina külge kinni ning katta pahtlilabidate abil valmispahtliga (sama pahtel ja labidad, millest oli jutu täkete parandamise juures). Väikese augu jaoks pole teipi vajagi, selle saab lihtsalt pahtliga täita.