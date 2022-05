Poed kubisevad ülearustest ja petlikest pakenditest

On kaupu, mis kindlasti peavad olema korralikult pakendatud. Hambaharja ostes on kuidagi mõnusam tunne, kui see on kinnises pakendis ja võib kindel olla, et poes ei ole võõrad sõrmed seda katsunud.

Samas kilekiht kookospähklil on liialdus . Teadupärast on kookosonel üsna hea kaitsekiht nii ehk naa ümber ja keegi ilmselt koort krõbistama ei hakka. Ka ühekaupa pakki pandud baklažaanid on liiga hästi hoitud.

Baklažaanid kilepakis Foto: Erakogu

Siis on leiab poes tiirutades veel hulga asju, millel pole pakendit kindlasti vaja, aga ometi on see sinna pandud. Kõige värvikam näida, mis kiirel tiirul ette jäi olid Maailma Loodusfondi (World Wide Fund for Nature) helkurid, kus pakendit oli rohkem kui helkurit. Tegemist peaks ju olema looduskaitsjatega.

Maailma Loodusfondi helkurid Foto: Erakogu

Päikeseprillidel, küünetangidel, ruladel ja kääridel pole ka tohutut pakendit tarvis.

Päikeseprillid Foto: Erakogu

Küünetangid Foto: Erakogu

Põhjalikult pakendatud lusikad Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Paljude kosmeetikatoodete puhul jätab pirakas pakend aga eksliku mulje, nagu oleks toodet tublisti rohkem kui seda tegelikult on.

Pildil olevas kreemituubis on keermi tegelikult ainult 15 milliliitrit ehk kolme teelusika jagu.

Kreem Foto: Erakogu

Rasedustest on pisike, pakend aga väga suur Foto: Erakogu