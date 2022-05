Soomlased kardavad, et suvekuumaga võivad ventilaatorid otsa saada

Kui juba soomlased suvekuuma pelgavad, siis võib sama saatus tabada ka Eestist. Kristjan Terase Euronicsist märkis, et viimased aastad on tõesti näidanud, et ka Eesti suvi võib olla äärmiselt kuum ning seda ööpäev läbi. Sisse-ehitatud konditsioneerid on meie elamutes ja korterites aga pigem harv nähtus ja seda isegi uuselamutes.