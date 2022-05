Kork peab tulevikus pudeli külge jääma

«Toidujäätmed tekitavad tohutu süsiniku jalajälje. See on tegelikult nii suur, et kui toidujäätmed oleks riik, oleks see Hiina ja USA järel suuruselt kolmas süsinikdioksiidi tekitaja,» ütles Dodel. Eesmärk on vähendada pakendite abiga toidu raiskamist.

Kolmas suur trend on bioplast. See suundumus puudutab kasvavat nõudlust bioplasti järele, et vähendada tavapäraste naftast valmistatud plastide kasutamist. «Bioplasti mõiste hõlmab laia valikut materjale. Need võivad, aga ei pea olema biolagunevad. Need võivad olla biopõhised, aga ka fossiilpõhised. European Bioplasticsi arvutuste kohaselt kasvab globaalse bioplasti tootmine järgmise viie aasta jooksul enam kui kolm korda. Selle üheks põhjuseks võib olla see, et biolagunevust peetakse kõige keskkonnasäästlikumaks pakendite kõrvaldamise meetodiks kasutusea lõppemisel,» märkis ta.