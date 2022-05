Korgid peavad tulevikus pudeli külge jääma

Selle aasta suurima trendina tõi Dodel välja toidu säilitamiseks mõeldud pakendi innovatsioonid nagu vaakumpakendid, taassuletavad pakendid või antimikroobsed pakendid.

«Toidujäätmetel on tohutu süsiniku jalajälg. See on tegelikult nii suur, et kui toidujäätmed oleks riik, oleks see Hiina ja USA järel suuruselt kolmas süsinikdioksiidi tekitaja,» ütles Dodel.

«Selle trendi peamine eesmärk on vähendada pakenditega toidu raiskamist.» Teiseks suundumuseks on monomaterjalide kasutuselevõtt ringmajanduse tugevdamiseks. «See tähendab liikumist monomaterjalpakendite poole ehk keskendutakse materjalikomponentide lihtsustamisele. Euroopa Liidu plastistrateegia nõuab, et kõik pakendid oleksid 2030. aastaks taas- või korduvkasutatavad,» lisas Dodel.

Kolmas suur trend on bioplast. See suundumus puudutab kasvavat nõudlust bioplasti järele, et vähendada tavapäraste naftast valmistatud plastide kasutamist. «Bioplasti mõiste hõlmab laia valikut erinevaid materjale. Need võivad, aga ei pea olema biolagunevad. Need võivad olla biopõhised, aga ka fossiilpõhised. European Bioplastics arvutuste kohaselt kasvab globaalse bioplasti tootmine järgmise viie aasta jooksul enam kui kolm korda. Selle üheks põhjuseks võib olla see, et biolagunevust peetakse kõige keskkonnasäästlikumaks pakendite kõrvaldamise meetodiks kasutusea lõppemisel,» märkis ta.

Neljas trend ühendab ühelt poolt suurt digitaliseerumistrendi ja teiselt poolt suurt jätkusuutlikkuse trendi. Märgised ja etiketid on tülikad ja ajale jalgu jäänud pakendielemendid, kuna need on sageli valmistatud erinevast materjalist kui toote põhipakendid, raskendades sageli pakendi sorteerimist.

«Nihe kergesti eraldatavate etikettide ja taaskasutatavate või taastuvate märgistusmaterjalide poole on äratuntav ja muutub aina tugevamaks,» ütles Dodel.

Märgiseid ja etikette paraku toidutoodetelt täielikult eemaldada pole võimalik, sest need annavad tarbijale olulist sorteerimise ja toitumisalast informatsiooni. Üheks võimalikuks lahenduseks sellele on toidupakendile kuvatud QR-kood, mis annab lisateavet ilma pakendil palju ruumi kasutamata.

Veidi hilisema innovatsioonina saab esile tuua ka nähtamatu vöötkoodi, mis lisaks muule parandab plastijäätmete automatiseeritud sorteerimist – tänu koodidele suudavad plastikjäätmete sorteerimistehase skännerid materjale väga lihtsalt tuvastada ja seega õiges suunas välja sorteerida.