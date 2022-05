Balti Jaama Turu juht Sander Hage: turul võib tingida

Kas turul tasub tingida?

Kui oled osav, siis ikka! Eks ta sõltub ka sellest, et kus keegi tingida üritab. Teise korruse antiigialal, taaskasutuse alal ning riietealal saab tingida kindlasti. Puu- ja juurvilja alal saab tingida enamasti siis, kui oled ostmas suuremaid koguseid.

Kuidas suhtute sellesse, et turul on müügil ka ohtralt nõukogude sõjaväemundreid, medaleid ja punalippe?

Oleme antiigikauplejatele turu avamisest peale rääkinud, et kui tegu on antiigiga ehk päriselt näiteks nõukogude perioodist pärineva esemega, siis nende müümine on lubatud. Ajalugu kustutada ei saa ja ma ei pea õigeks, et teatud ajajärgu antiikesemeid ei tohi müüa. Küll aga hoiame võimaluste piires silma peal, et kõiksugu uued ja alles hiljuti toodetud esemed ei leiaks teed partnerite lettidele. Oleme taolisi esemeid ise avastanud ning nende kohta oleme saanud märkusi ka meie klientidelt, seejärel oleme rääkinud kauplejaga ning andnud teada, et selliste esemete müük meie turul pole lubatud.

Balti Jaama turg Foto: Erakogu

Kuidas on turg viimase viie aastaga muutunud?

Turul on olnud viie aastaga omajagu muudatusi. Kõige püsivamad partnerid on olnud turu 0 korrusel, kuid esimesel ja teisel korrusel on muudatusi olnud omajagu. Seda võib nimetada ka turu üheks suureks omapäraks – turg ei saa kunagi valmis ning on kogu aeg muutuses. See annab võimaluse ka püsikliendil iga natukese aja tagant avastada turult uusi põnevaid tegijaid. Kui väga suurtest muutustest rääkida, siis kindlasti lihasaali suure klaasseina eemaldamine. See nägi küll visuaalselt hea välja, kuid mõjus kliendile liigse barrikaadina – klaasseina eemaldamine ja lihasaali avamine tõstis lihasaali külastatavust päevapealt üle 100 protsenti. Samuti oleme laiendanud tänavatoiduala, sest nii klientide kui ka üürnike huvi on suur.

Balti jaama turg Foto: Toni Läänsalu

Kuidas on viimased kaks-kolm aastat turu tegemistele mõjunud?

Eks ta loomulikult on jätnud oma märgi. 2019 vs 2020 ja 2021 oli külastatavuse vahe mõlemal aastal üsna tajutav. Teisel korrusel tunti suurt puudust turistidest, kes on naasnud alles nüüd viimasel kahel kuul. Suures pildis aga oleks patt nuriseda, kuna turg on väga tugeva toidufookusega, siis sai enamik kohti jääda piirangute ajal avatuks. Keerulisematel perioodidel tegime omalt poolt palju üürisoodustusi. Kokkuvõttes tänu püsiklientide jätkuvale usaldusele ning väga visadele partneritele oleme viimase kahe aastaga hästi hakkama saanud.

Millised on ootused sellele suvele? Miks inimesed suvel turule tulevad?

Aprilli ja mai alguse numbrite ning partneritega vestluste pealt julgen väita, et tuleb tugev suvi. Üldiselt olid ka viimase kahe aasta suved turul väga tugevad, aga see aasta näeme ka turistide tugevamat naasmist, mis annab lootust, et tuleb vähemalt sama hea suvi kui 2019. aastal.

Kuna Astri Grupp haldab ka kaubanduskeskusi, siis saame enda ettevõtte siseselt külastatavust päeva ja tunni lõikes väga edukalt võrrelda. Huvitav erinevus turgudel ja kaubakeskustes on, et kui ilm on hea, siis on turul külastatavus väga kõrge ning keskustes näeme sarnast trendi siis, kui õues on vihmane.

Kui tihti ise miskit turult ostate? Mis on Teie kõige põnevam turuleid?

Ikka igapäevaselt, kuna ma olen sisuliselt iga päev ise turul, siis teen enamik sisseoste samuti turul. Kõige põnevamaks turuleiuks on tõenäoliselt väga hästi säilinud Eesti vabadussõja mälestusmärk ja mõned väga omapärased vintage T-särgid.

Kui palju külastajaid päeva jooksul turult läbi käib?

Meil on turu kõikidel ustel andurid ja meil on turu külastatavusest väga hea ülevaade. 5- aasta jooksul on turgu külastanud 26,9 miljonit inimest, seega päevane külastatavus on aasta lõikes keskmiselt 14 700 inimest päevast. Suvel rohkem ning talvel, kui detsember välja arvata, siis veidi vähem.

Vaade Jaama turule enne renoveerimist. Foto: Peeter Langovits

Kui palju on vanu balta kioskeid alles? Kas nende rent on odavam kui turu uues osas?