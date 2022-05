Pettunud reisijad nõuavad SmartLynxilt 8000 eurot hüvitist

Kui lend jääb hiljaks vähemalt kolm tundi, on reisijal õigus nõuda selle eest hüvitist, sest pikk ootamine on tüütu ja kulukas ning võib rikkuda edasised reisiplaanid.

SmartLynx on sellist kohustust eelmisel aastal korduvalt eiranud. Esmalt on klientidele hüvitist lubatud, kuid seda pole välja makstud. Lennud on ettevõtte kinnitusel hilinenud tehniliste viperuste tõttu.