Kaubanduseksperdid: noored jalutavad järjekorda nähes poest välja

Kõige suuremaks probleemiks selle põlvkonna jaoks on kõik, mis segab elu-olu sujuvat kulgu. «82 protsenti neist on valmis minema teise poodi, kui nad näevad kuskil järjekorda. Nad vihkavad igasugust jokutamist ja tõrkeid ostuprotsessis. Nad ei saa aru, miks nad peaksid ootama järjekorras, et mõni toode soetada, ja seetõttu on kauplejate jaoks võtmeküsimus, kuidas selliseid olukordi poodides vältida,» rääkis Lundh.

Ta lisas, et sama kehtib ka e-poes, kus ebamugava makselahenduse või toote mitteleidmise puhul on noored valmis sealt ära minema, sest nad ei talu tehnilisi keerukusi.

Kalašinskase sõnul on automaatsete poelahenduste puhul põhiliseks kaalukohaks hind, läbilaskevõime ja paigalduskiirus. Täielikult automaatne poelahendus nõuab suuremat investeeringut, samas on see kliendi jaoks mugav ja eemaldab järjekorrad. Samas on traditsioonilise iseteeninduskassa paigaldamine küll kiire ja lihtne, kuid see nõuab kliendilt siiski peatumist, maksmist ja kohati ka järjekorras seismist.