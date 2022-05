Inimesed kallist kütusehinnast: võta või hobune

Kütus 95 maksab Harjumaal 1,959 eurot, 98 bensiini eest tuleb välja käia 2,009 eurot ning liiter diislikütust maksab 1,898 eurot.

Koolitaja Piret Bärg rääkis, et sõidab autoga niigi väga vähe ja ka siis ainult asja pärast. «Me ei tee hobisõte, et kuskile niisama minna. Ainult töö pärast ja poeskäigud.»

Bärg tõdes, et kuna elab kohas, kus ühistransporti ei ole, siis ei ole tal palju võimalusi selleks, kui tahab tööle jõuda. Ta töötab koolitajana ning selleks, et inimeste juurde jõuda, peab autoga sõitma. Video teel võib küll ka inimesi õpetada, aga see pole ikka päris see. «Jalgsi ei kõnni kuhugi välja. Peab leppima, ükskõik mis hinnad nad sinna posti otsa ka panevad. Kui on vaja sõita, siis tuleb sõita,» rääkis Bärg.

Piret Bärg Foto: Erakogu

Kütuse kallinemise tõttu ei ole ta veel pidanud toidukraami vähem ostma. «Seda ostame me niigi väga vähe. Meil on suured põllumaad ja kasvatame kõike ise. Ostame ainult piima, leiba, saia ja see on kõik. Neid ei saa kuidagi ostmata jätta. Meil ei ole ka sellist kommet, et ostame valmistoitu. Oma toit on kõige puhtam ja parem ja sealt ei anna enam midagi kokku hoida. Kui enam hommikul pudru peale piima ka ei saa, siis on ikka kurvavõitu,» arvas ta.

Bärg ütleb, et praeguses olukorras on variant isegi hobusega vajalikud sõidud ära teha. «Võimalus on, maad on, aga temaga kaugele ei sõida, ainult Harjumaa piires. See on varuvariant. See mõte on meil mõnda aega olnud. Oleks romantiline ja eksootiline. Siis peab aga aega olema, hobusega kümne minutiga ei sõida, ikka kolm tundi poodi,» märkis ta ja lisas, et loodetavasti asi sinnamaale ikkagi ei lähe.

Jüri (70) on juba pensionil, aga ajab ikka puiduäri. «Koorem on ka praegu peal. Kui mõelda Ukraina peale, siis tundub, et meil on kõik ikkagi hästi. Kes tööd viitsib teha, see elab ikka ära. Ma olen ammu juba pensionär.»

Kui kütus aga peaks hakkama maksma kõvasti rohkem kui kaks eurot, arvas Jüri, et peab viie päeva asemel kolm päeva nädalas tööd tegema. «Siis ei ole palka ka muidugi.» rääkis ta.

Heiko tunnistas, et tal on maailma kõige parem auto, kuhu kütuse ostab tööandja. «Oma raha eest sõidan minimaalselt. Ega sellega on nii, et proovin tööga paralleelselt oma asjadega toime tulla. Proovin oma sõite teha nii vähe kui võimalik. Poes käin tööpäeva lõpus ja see läheb töösõidu alla. Üldiselt kütuse hind mõjutab kõiki hindu ja seda on tunda,» kirjeldas ta oma viisi olukorraga toime tulla.

Mait Ruumet, kes töötab lillemuldadega kauplevas Matogard OÜs, rääkis, et neil on praegu aasta kõige kiirem aeg ning kuna kaup tuleb mööda Eestit ja Lätit laiali viia, siis pole autosõidule mingit alternatiivi, olgu kütus nii kallis kui tahes. «Lõpuks peavad hinnad selle arvelt tõusma. Kütus on nagu leib, sa ei saa panna endale hinnapiiri, et sa sellest kallimalt ei osta. Tuleb lihtsalt kohaneda.»

Mait Ruumet Foto: Erakogu

Remondimees Arnold arvas samuti, et kütuse hinnatõusu võrra peab ta hakkama klientidele suuremaid arveid esitama. «Ise ka klientidele peale maksta ei taha. Lõppring on see, et me kõik maksame selle kinni. Ilmselt tuleb klientidega ka edaspidi rohkem asju läbi rääkida ja arutada.»