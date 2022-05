Vabatahtlik ukrainlaste abistamisest: igal õhtul nutan natuke

Mitmekesi inimesed ühes korteris elavad?

Elukohtadega on vähemalt Tallinnas tõesti tõeline kriis, aga see ei ole antud olukorda arvestades eriline üllatus. Küll on aga minu jaoks positiivne nähtus see, et üüriturule on tulnud ka täiesti tühjad korterid, kus vaid vann, wc-pott ja kraanikausid.

Eestlased eelistavad tavaliselt vähemalt osaliselt sisustatud elukohta. Aga põgenikele on ainuüksi üürikorteri leidmine juba pool võitu ning arvestades meie vabatahtlike ja üldse Eesti inimeste tegusust ning aktiivsust abistamisel, siis küll need korterid ka sisustuse saavad. Samuti on vabatahtlikud aidanud kehvas seisus korteri kiirelt ja efektiivselt igati elamiskõlblikuks remontida.

Kuidas sa sattusid ukrainlasi aitama?

Kõik sai alguse ühest kohvrist. Mida üks põgenik teisel sõjanädalal FB grupis otsis. Mul oli keldris kohvreid seismas täpselt 7. Leidsin neile mõne minutiga uued omanikud. Küsisin ühe Ukraina naise käest üle, et kas tal oleks lisaks kohvrile midagi veel vaja. Ta palus võimalusel pakki tampoone ja sidemeid. Ning siis sain ma aru, et olgu sõda või rahu, on mingid naiste SOS tooted, mille näiteks pikemale reisile minnes alati kaasa võtad.

Silja Tappel Foto: Erakogu

Ukrainlastele aga on see siin sarkasmiga öeldes nagu üks väga pikk, aga samas täiesti planeerimata reis. Need 7 kohvrit viisin kohale kotitäie hügieenitarvetega, mille kiirelt poest kokku ostsin. Aga siis tõi üks sõbranna veel 5 kohvrit! Ja mina küsisin enda FB sõprade käest, kas keegi saaks toetada kasvõi mõne palsami, näokreemi või tampoonipakiga.

Selle peale tõi üks vahva tuttav mulle ootamatult suurema koguse dušigeele. Mis võttis mind koheselt mõtlema, et äkki saaks kuidagi teha selle suurema kogusega midagi veel suuremat. Pidasin nõu oma isaga ja palusin temalt lisaks enda rahale veidi lisatoetust. Tema arvas sekundiga, et teeme ära. Vaene isa on pidanud 39 aastat minu hullumeelsete plaanidega kaasa minema ja läks ka nüüd. Sellest kõik algas. Tänase seisuga olen neidsamu SOS pakke jaganud ei rohkem ega vähem kui 355. Sinna lisaks muu eluks vajalik, tihtipeale ka toiduabi.

Kui palju oled oma raha sinna alla pannud?

Täpset numbrit on tänaseks päevaks raske kokku arvutada, aga see on neljakohaline ja ei alga kindlasti enam numbriga 1. Selle oma raha all pean ma silmas ka enda vanemate antud väga suurt toetust. Samas on meeletult aidanud väga mitmed minu sõbrad. Nii rahaliselt kui ka füüsiliselt asju annetades. Ning nende kõigi toetus on jätkuv ning isegi veidi kasvavas trendis. Õnneks.

Milles avaldub väsimus?