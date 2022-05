Mai lõpust on keelatud allahindlustega trikitamine ja võltsitud tagasiside kajastamine

Trahvid on soolased – 4 protsenti ettevõtte aastakäibest või 2 miljonit eurot. Tegemist on Euroopa Liidu reformiga, mida kutsutakse Omnibusi direktiiviks. Muudatusi tasub silmas pidada nii kaupmeestel kui ka tarbijatel.

Lextali partner ja vandeadvokaat Rauno Kinkar ja vandeadvokaat Henri Ratnik tõid välja 10 punkti, mida tuleb seoses selle direktiiviga teada ja järgida.

1. Pea meeles kuupäev, 28. mai. Siis jõustuvad uued reeglid ja äritegevus peab olema uute nõuetega vastavuses.

2. Hinnaalanduse kuvamine saab uued reeglid. Soodushinna kõrval tohib näidata varasemat kõrget hinda üksnes siis, kui kõrgem hind on enne kehtinud vähemalt 30 päeva. Keelatud on tõsta toote hind kõrgeks ainult korraks, et siis näidata toote juures atraktiivset soodushinda. Erireeglid kehtivad kiiresti riknevate (nt piima) ja vähem kui 30 päeva turul olnud toodete puhul.

3. Anna tarbijale teada, kui talle kuvatakse isikupõhiseid hindu. Kui veebiplatvorm kujundab automaatselt tarbijale isikupõhise hinna (näiteks tema IP-aadressi, küpsiste, sünnipäeva või varasemate ostude põhjal), siis tuleb teda sellest teavitada.

4. Ära manipuleeri arvustustega. Keelatud on võltsitud kliendi tagasiside kajastamine, negatiivsete arvustuste kustutamine ja ühe toote arvustuse teise alla tõstmine.

5. Avalikusta, kas kuvatud arvustused on kontrollitud või mitte. Kaupleja peab teavitama, kas arvustused tema toodete ja teenuste kohta on kontrollitud ja tõesed. See tähendab, et kaupleja peab veenduma, et arvustuse jätnud tarbija on ka päriselt tema toodet või teenust tarbinud. Kui kaupleja seda ei tee, peab ta selliste arvustuste kõrval selgelt ära märkima, et need arvustused ei ole kontrollitud. Arvustuste kontrollimiseks on lihtne viis lisada tellimuse kinnitusele arvustuse link.

6. Teavita selgelt, kui kuvad otsingutulemuste seas tooteid ja teenuseid tasu eest kõrgemal kohal. Kui kaupleja haldab otsingumootorit (nt enda veebiplatvormil) ning on võtnud tasu selle eest, et teatud tooteid või teenuseid otsingutulemuste seas kõrgemal näidata, tuleb see selgelt välja tuua. See kehtib nii otsese kui ka kaudse tasu kohta. Kaudne tasu on näiteks suurenenud vahendustasu, samuti hüvitisskeemid.

7. Anna tarbijale teada, kas ta ostab kauplejalt või mitte. Platvormiteenuse osutaja peab kasutajatele selgelt ütlema, kas ostetava kauba või teenuse müüjaks on platvorm ise või teised platvormikasutajad (nt eBay või Amazon). Lisaks tuleb selgitada, kas teised kasutajad on kauplejad (millisel juhul kohalduvad tarbijakaitseõigused) või on ka nemad tarbijad. Tarbijale tuleb teada anda, kui ta astub tehingusse osapoolega, kes ei ole kaupleja.

8. Erineva kvaliteediga kaupu ei tohi identsetena turustada. Keelatud on turustada sama kaubamärgi tooteid erinevates ELi riikides, kui tooted on erineva kvaliteediga. Näiteks ei tohi müüa Hispaanias ja Eestis sama pakendiga pelmeene, kui Eestis müüdavates pelmeenides on 30 protsenti vähem liha.

9. Isikuandmed = tasu teenuse eest. Kui teenuseosutaja ei võta tarbijalt teenuse eest tasu, kuid töötleb tema isikuandmeid muudel eesmärkidel, kui teenuse osutamiseks vajalik, siis laienevad tarbijale tarbijakaitse õigused. Näiteks kui teenuseosutaja kasutab isikuandmeid enda teenuste arendamiseks või müüb need kolmandale isikule edasi. Seeläbi võrdsustatakse tarbija eest makstav rahaline tasu olukorraga, kus tarbija maksab nn tasu enda isikuandmetega.