Uuring: Tallinnas on eakatel parem elu kui Honolulus või Miamis

Uuringus hinnati tuhandeid linnu ning võrdlusse pandi sada linna. Eakate elu-olu on kõige parem Tokyos, järgnevad Wellington ja Singapur. Honolulu oli vaadeldud saja linna seas 48. ja Minsk näiteks 95. kohal. Helsingi, Praha ja Stockholm on Tallinnast aga tüki maad eespool, selgub uuringust .

Rahalise kindlustunde all oli vaatlusel ka eakate vaesusrisk, sissetulekute kindlus ja ebavõrdsuse määr terves ühiskonnas. Siin oli Tallinn võrreldud saja linna hulgas 24. kohal. Rahaline kindlustunne on kõige parem Oslos, Vancouveris ja Torontos. Kõige kehvemad olid lood sellega Vietnami, Indoneesia ja Türgi linnades.

Pärandusega seotud asju on kõige lihtsam korda ajada Dubais, Abu Dhabis ja Singapuris. Tallinn on selles vallas 9. kohal.

Tervishoius võiks seis parem olla

Kultuurielu on tegus

Tallinna kultuurielu sai pigem positiivse hinnangu – 29. koht. Tallinna muuseumid on saja linna võrdluses 42. kohal. Maailma kõige põnevamad muuseumid on selle ülevaate järgi Pariisis, Tokyos ja Moskvas. Seenioridele mõeldud ürituste poolest on Tallinn 50. kohal.

Vaadati ka seda, kui kättesaadav on elamispind. Siin hinnati seda, kui palju on pakkumisel ühetoalisi möbleeritud üürikortereid, kui kallis on üür ja kinnisvara hind võrreldes keskmise palgaga. Selles valdkonnas on Tallinn 24. kohal. Helsingi on näiteks 10., Vilnius aga 37. kohal.