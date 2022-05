Kuidas Google sind sildistab ja miks reklaamid sind ka Komsomolskaja Pravdast üles leiavad?

Kuidas leida, mida Google sinu kohta arvab. Foto: Kuvatõmmis

Minu kohta oli Google üht-teist täppi pannud. Näiteks oli Googlele teada, et mul on bakalaureusekraad, lapsed ja võitluskunstide huvi. Samas arvab Google segastel asjaoludel, et mul on huvi ka õlivahetuse ja jalgpalli vastu. Ise ma sellest teadlik ei ole ja ka huvi teiste spordialade vastu on mu Google profiilil kõvasti ülehinnatud. Ehk siis võivad need algoritmid olla küll nutikad, aga vahest lähevad nad ka omadega rappa.

Sildid, mida Google inimesele külge paneb. Foto: Kuvatõmmis

Rohkem vaimujõudu läheb õigete inimeste otsimisele

Rohkem vaimujõudu kulub sellele, et välja mõelda mida kellele näidata. Christina Värno agentuurist Convertal rääkis, et lihtne on reklaami suunata kõigile Eesti elanikele vanuses 16-85. Nii kulub küll vähe aega, aga samas loobitakse tuulde suur hulk raha. Nutikamad ettevõtted on paika pannud, kellele nad mida tahavad ja kellel nende tooted ja teenused mõeldud on. Mida see inimene sööb? Millega ta tegeleb ja millised on tema huvid?

Värno lisas, et iga Google reklaami nurgas on «x» millest saab reklaami sulgeda ning «!». Viimase alt saab vaadata, miks sulle just seda reklaami on näidatud.

Kuidas mingi silt külge saada?

Kõik teenusepakkujad, veebilehed ja äpid, mida kasutada saab, püüavad sinust aru saada, et sinu jaoks sisu meelepärasemaks kohandada ja võimalusel ka reklaame näidata. «Kui lähed otsid Instagramis küünetehnikut, siis saab Facebook (kellele Instagram kuulub) aru, et tegemist on inimesega, kes tarbib iluteenuseid ja lisab selle info sinu kasutajaprofiili iseloomustavatele omadustele külge,» selgitas Telling. Sellise toimimisviisi eesmärk on ühelt poolt loomulikult reklaamirahade teenimine, aga teiselt poolt teevad tarbija jaoks kohandatud teemad ja sisu selle kanali tarbimise ka tarbija jaoks meeldivamaks.

Kui Telling oma klientide jaoks otsib sobivaid inimesi, kellele reklaame kuvada, siis nimeliselt ta ühtegi reklaami kunagi kellelegi suunata ei saa. Erinevad platvormid pakuvad üldisemaid võimalusi, muuhulgas näiteks soo, vanuse, asukoha, huvide ja sarnase järgi. «Inimese internetikasutuse põhjal kohandavad väga paljud äpid ka äpisisest sisu personaalsemaks. Ehk, kui sa otsid küülikupuure, siis võidakse sulle Tiktokis hakata kuvama ka videoid lemmikloomadega või jänestega. Samamoodi YouTube´is võidakse sulle soovitada teatud teemal videoid lisaks tavapärastele,» selgitas ta.

Google võiks lõpetada koostöö Komsomolskaja Pravdaga

Propastopi etteheide ettevõtetele oli, et nii liigub raha veebilehtedele, mis õigustavad Venemaa sõjategevust Ukrainas. Raha teekond on sealjuures päris pikk ja keeruline. Küülikupuuri müüja maksab agentuurile, kes neile reklaami teeb, agentuur maksab teenuse eest näiteks Googlele ja see omakorda veel paari tehingu kaudu lõpuks lehekülgedele, millel reklaami näidatakse.