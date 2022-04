Kas 5G tulekuga on tulevik kohal?

5G-le ülemineku eesmärk on pakkuda tarbijatele ja ettevõtetele kiiremat ja sujuvamat kasutuskogemust.

Mida tarbija 5G tulekust võidab?

5G on keskmiselt kaks kuni kolm korda kiirem kui 4G ning parem allalaadimiskiirus on selgelt tunnetatav. Igapäevategevustes tähendab see näiteks kiiremat allalaadimist filmidele ja videotele ja lauludele.

Tänu lühemale viiteajale on võimalik senisest paremini kasutada teenuseid, kus on see ülimalt oluline: olgu selleks mängud internetivõrgus, isesõitvad sõidukid või droonid.

5G eelised on tuntavad ka suurüritustel, kus saab kogeda paremat ja stabiilsemat ühendust. 5G võrk on oluliselt turvalisem ja kiirem võrreldes avalike Wi-Fi-võrkudega, lisaks pakub ta kvaliteetsemat videovestlust ja HD pilti liikvel olles (oluline virtuaalkoosolekutel). Kõik see saab aga alles olema algus, kuna 5G tõeline potentsiaal ja võimalused alles ootavad avastamist.

Kas 5G nõuab seadmete, paketi, SIM-kaardi väljavahetamist?

5G võrku pääsemiseks peab kindlasti olema 5G-toega seade ning pakett, mis toetab 5G-võrku. Infot selle kohta, kas 5G-d saab seadmes kasutada või mitte, on võimalik leida enda operaatori või seadmetootja kodulehelt.

Kui sealt ei õnnestu infot saada, tasub pöörduda oma operaatori poole ja selle kohta eraldi küsida. Vanemad seadmed töötavad eelmiste generatsioonide võrkudes edukalt edasi ning neid uue 5G-võrgu tulek ei mõjuta.

Ka uued seadmed suudavad lisaks 5G-võrgule töötada eelmiste põlvkondade võrkudes. Veelgi enam, 5G seadmed suudavad 4G samaaegse kasutuse abil veelgi suuremaid allalaadimiskiiruseid saavutada. SIM-kaardi väljavahetust 5G ei nõua, 4G võrgus töötav SIM-kaart teeb seda edukalt ka 5G-võrgus.

Millal saab Eestis 5G teenust kasutama hakata?

Esmane eesmärk saab olema katta suuremad linnad, laienedes üle riigi vastavalt vajadusele ja 5G seadmete kasutatavusele. 5G käivitamisega seonduvalt räägitakse, et selleks on vaja võita oksjon ja saada sagedusluba suvel toimuval kauaoodatud 3500 MHz oksjonil. 3500 MHz sagedusloa ostmine pole küll 5G edastamise jaoks hädavajalik, kuid on oluline sagedus, sest võimaldab oma laia ribaulatusega edastada suuri andmemahtusid suurtel kiirustel. Samas ei ole see ainuke sagedusala, mida 5G edastamiseks kasutada saab. Operaatoritel on olemas erinevad sagedusribad, mille peal töötavad tänased tehnoloogiad (2G, 3G, 4G). Kõiki tänaseid sagedusi saab edaspidi ka 5G jaoks edukalt kasutada. Just paindlikkus ja efektiivsus on 5G üks väga suuri eeliseid. Tele2-l on 5G-tehnoloogia testitud ja valmis kasutamiseks.

Mida peaks 5G puhul silmas pidama turvalisuse seisukohast?

Pole vahet, kas oled 4G või 5G-võrgus, küberhügieeni eest hoolitsemise reeglid on samad. Kasutada tuleks tugevat salasõna ja kaheastmelist autentimist, lisaks viirusetõrjet ning kui sattuda Wi-Fi-võrku, tasuks olla kindel, et see on turvaline. 5G seisukohast on isegi avalikus kohas 5G võrgu kasutamine võrreldes avaliku Wi-Fi-võrgu kasutamisega turvalisem ning ühenduski kiirem ja stabiilsem.

Kas 5G tulekuga on tulevik kohal?

Kuna 5G-võrgu tulekuga räägitakse paljudest tulevikutehnoloogiatest, teiste seas näiteks isesõitvatest sõidukitest, tekib küsimus: kas peale 5G käivitamist elamegi tulevikus? Siin on oluline mõista, et 5G-võrgud on tulemas kasutusse kahes etapis: esmalt jõuavad meieni esimese põlvkonna võrgud, mille toimimiseks on vaja 4G-võrkusid (n.ö mitte eraldiseisvad 5G võrgud). Valdavalt kasutatakse täna maailmas just selliseid võrkusid ning sellel aastal tulevad need ka Eestis kasutusele.

Paari aasta pärast saavad maailmas domineerivaks eraldiseisva 5G-standardi järgi toimivad võrgud, kus avaneb 5G tõeline potentsiaal ja selle eelised.

Lisaks on oluline teada, et 5G on võimaldaja – täpselt nagu kümme aastat tagasi oli 4G. Teatavasti 4G ise ei muutnud maailma, vaid tegi võimalikuks selle, et meil on täna niivõrd laialt levinud võimalus olla kodukontoris ning telefonides toimivad rakendused nagu Bolt või Tinder.