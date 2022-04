Yle: miks pole rehvitootja Nokian Venemaalt lahkunud?

Pärast seda, kui Venemaa Ukrainat ründas, teatas Nokian, et kolib tootmise Soome ja USA tehastesse ning rääkis ka plaanist ehitada uus tehas. Kogu see protsess on aga aegavõttev ja kulukas. Pealegi ei taha ettevõte, et Venemaa tehase sissesade riigistatakse.