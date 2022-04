Plaan välismaal autot rentida? Loe, milliseid vigu vältida!

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru annab ülevaate viimasel ajal tarbijate kaebustest silma jäänud probleemidest.

Rendiauto kindlustus põhjustab möödarääkimisi

Kindlustus tuleks sõlmida vaid ühel korral ning otse autot väljarentiva ettevõttega. Rendiauto broneerimisel vahendusportaalis ei tasu kindlustust vormistada, vaid sõlmida kindlustusleping rendifirmaga alles autot kätte saades. Tarbijakaebustest jääb silma, et kuigi kindlustus on internetis autot broneerides valitud ning kajastub broneeringu lõpphinnas, tuleb tarbijal auto kättesaamisel sõlmida täiendav kindlustus, mis toob kaasa topelt kulu. Selle põhjuseks on asjaolu, et rendiettevõte ei aktsepteeri vahendaja kindlustust või peab seda liiga nõrgaks.

Kindlustust sõlmides tuleb tähelepanu pöörata sellele, mida see täpselt sisaldab. Kindlustuslepingutes on kasutusel palju erinevaid võõrkeelseid termineid nagu näiteks WDW (katab sõiduki akende purunemise või mõranemisega seotud kahjud, PAI (rentija ja kaasreisija kindlustus), TPL (kolmandale osapoolele tekitatud kahjude kindlustus) jne. Taolised lühendid tähendavad konkreetset kindlustuskaitset, mis tuleks endale selgeks teha ning vajadusel küsida selgitusi. Lepingu sisusse süvenemata võib juhtuda, et soetate kindlustuskaitse või lisatagatise, mis on tarbetu, ebamõistlik või liiga kallis.

Samuti võib kindlustuslepingusse süvenemata jätmine põhjustada selle, et teil puudub vajalik kindlustuskaitse, näiteks Collision Damage Waiver (CDW), mis on avariikindlustus ja katab auto kerele tekitatud kahjustuste remondikulud. Samas kaasneb sellise kindlustusega reeglina omavastutus, mis broneeritakse tarbija krediitkaardilt auto väljastamisel ja vabastatakse, kui sõiduk on tagastatud ning sellele ei ole kahjustusi tekitatud. CDW-kindlustusega ei ole aga sõiduki aknad, rattad, interjöör kaetud. Seega tuleb alati üle küsida, mida kindlustus katab ja kuidas ning millal rakendub omavastutus.

Rendiautole järele minnes ei tasu hilineda

Rendiauto broneerimisel tuleb enamasti kokku leppida konkreetne kuupäev ja kellaaeg, millal autole järele lähete. Aega tuleb arvestada korraliku varuga, sest reisides on ootamatud hilinemised ja viivitused tavalised. Kokkulepitud ajast hilisem saabumine on käsitletav aga kui mitteilmumine. Sellisel juhul võib teile broneeritud auto olla loovutatud juba teistele ning samas hinnaklassis uut autot pakkuda ei ole. On olnud ka juhtumeid, kus tarbija hilisem saabumine rendifirmasse põhjustas rahalist kahju, sest rendifirma keeldus tarbijale ettemaksu tagastamast, kuigi oli auto juba uutele soovijatele välja rentinud.

Rendiauto kättesaamisel ja loovutamisel tuleks sellest pilte teha

Meelde tuletamist väärib soovitus pildistada rendiautol üles kõik kriimud, värvikahjustused või muud silmatorkavad vead nii enne auto enda valdusse võtmist kui ka tagastamisel ja seda nii seest kui väljast. Selline soovitus on olnud abiks väga paljude vaidluste hilisemal lahendamisel. Mõistlik on auto üle vaadata koos rendifirma esindajaga ning paluda teenindajal teie nähes kõik avastused paberil fikseerida. Selline dokument peaks sisaldama kuupäeva, kellaaega ja allkirja.