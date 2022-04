Circle K lubab tankimise eest maksta autonumbriga

Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik rääkis, et sarnast lahendust on Rootsis katsetatud alates sügisest ning tänasest saab seda kasutada ka Eestis ja mujal Euroopas.

Selle aasta algusest on kogu asja ka Eestis ettevalmistatud ja paarkümmend inimest on saanud sellist makseviisi juba Eestis katsetada.

Kuni juuni alguseni on äpi kaudu maksmine ka tublisti soodsam kui ilma, nimelt saab sellega hinnaalandust 8 senti liitri kohta.

Kui EasyFuel äpp on alla laetud, tuleb sisestada auto number ja pangakaardi number, millega tankimise eest tasuma hakatakse. Pangakaardil peavad olema lubatud ka internetimaksed.

Ühe telefoniga võib siduda mitu autonumbrit, kui pangakaarte saab äpis arvele võtta ainult ühe. Selleks, et rakendusega saaks maksta, peab äpil olema lubatud ka telefoni asukoha jälgimine.

«Pärast auto peatumist tuvastab kaamera auto ja maksevahendi ning avab tankuri. Kui auto niisama tankimisalast läbi sõidab, siis tankimist ei aktiveerita,» rääkis Vahtrik. Selleks, et kõik toimiks, peab number muidugi olema ka palja silmaga loetav ning pori ja lumi tuleks enne äpiga maksmist numbrilt maha pühkida. Vahtrik kinnitas, et kui inimese silm suudab numbrimärgist aru saada, suudab seda ka kaamera.

Kui äpp on maksevalmis, tuleb telefoni ekraanile selle kohta teavitust. Rakenduselt tuleb sõnu, et on auto ära tundnud ja nüüd võib tankima hakata. Kui samas ei ole ikkagi tahtmist äpiga maksta, võib pärast sõnumi saamist maksmisest ka keelduda.