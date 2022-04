Pankrotis e-poe Reset omanik lubas viimastele klientidele raha tagasi maksta

Kõik petetud raha tagasi ei saa

Hüva sõnul näitasid kogutud tõendid, et kelmuseks saab Liiviku äripidamist pidada alates 16. jaanuarist. «Viimastel nädalatel pidi tal olema ilmselge, et sellest ei saa asja ning tõenäoliselt jäävad paljud tellimused täitmata. Sellest hetkest on võimalik teha talle karistusõiguslik etteheide, et tal pidi olema teadmine, et ta võiks oma tegevust piirata või selle kinni panna,» rääkis Hüva Postimehele.