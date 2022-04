Lennuühendus Varssaviga ähvardab alates 1. maist katkeda

Mõnda aega käinud läbirääkimised Poola lennuliiklusteenistuse ja Poola lennujuhtide ametiühingu vahel lennujuhtide töötingimuste ja -tasu üle on jõudnud ummikseisu ja selle tulemusena võib Poola Tsiviillennundusamet olla sunnitud drastiliselt kärpima lende Poola õhuruumis. Kui loetud päevade jooksul kokkulepet ei sünni, siis suudetakse kahes Varssavi lennujaamas (Chopin ja Modlin) mais keskmiselt 510 toimuma pidanud lennu asemel teenindada umbes 170 lendu ehk 340 lennu toimumine on suure küsimärgi all, vahendab Trip.ee.